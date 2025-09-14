Эрдоган объявил, что оппозиция в Турции находится в состоянии кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция в стране оказалась в затруднительном положении и продолжает бороться за власть. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова турецкого лидера.
«Оппозиция пребывает в упадке. Они продолжают тонуть в водовороте, который сами создали. Борьба, хаос и кризис», — отметил Эрдоган, подчеркнув, что оппозиция почти растворилась в кризисе.
Турецкий лидер также добавил, что власти не допустят беспорядков на улицах. Так он прокомментировал столкновения между оппозицией и полицией в Стамбуле.
Ранее Озгюр Озель, глава турецкой оппозиционной партии, обратился к жителям Стамбула с призывом выходить на улицы и выражать протест против политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Граждане собрались возле штаб-квартиры партии, после чего акция переросла в беспорядки, как сообщает URA.RU.