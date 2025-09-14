Ричмонд
Суд арестовал экс-председателя партии Саакашвили Левана Хабеишвили

Хабеишвили обвиняется в предложении взятки полиции и призывах к свержению власти.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Грузии арестовал бывшего председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили, информирует «Рустави 2».

Хабеишвили обвиняется в предложении взятки правоохранителям, кроме того, он является обвиняемым по делу о призывах к свержению власти.

На аресте настаивала прокуратура Грузии. Адвокаты обвиняемого предлагали суду другие меры пресечения, в частности, речь шла об освобождении под залог, электронном браслете и домашнем аресте.

Напомним, Хабеишвили задержали в четверг. Сначала его обвиняли в обещании дать взятку полицейским. Так, в прокуратуре заявили, что он предлагал сотрудникам полиции, которые откажутся от исполнения своих обязанностей и передадут ему секретные сведения 200 тысяч долларов. Затем Хабеишвили предъявили обвинение в призывах к свержению власти.

Партию «Единое национальное движение» основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания произошла драка между депутатами оппозиции и парламентского большинства в парламенте.