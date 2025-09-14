Суд арестовал экс-председателя партии Саакашвили Левана Хабеишвили

Напомним, Хабеишвили задержали в четверг. Сначала его обвиняли в обещании дать взятку полицейским. Так, в прокуратуре заявили, что он предлагал сотрудникам полиции, которые откажутся от исполнения своих обязанностей и передадут ему секретные сведения 200 тысяч долларов. Затем Хабеишвили предъявили обвинение в призывах к свержению власти.