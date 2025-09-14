Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОЕ24: Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании ORF сбежал из ТЦК

Оператор телекомпании ORF вместе с адвокатом уехали в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный в Украине оператор австрийской телекомпании ORF сумел бежать от военкоматов и покинуть территориальный центр комплектования, где его удерживали несколько дней. Об этом сообщил руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц, передаёт телеканал OE24.

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — пояснил Вершютц.

Он добавил, что пара провела ночь в машине в лесу, опасаясь задержания, а затем вместе с адвокатом отправилась в Киев.

Ранее сообщалось о случае, когда командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк сбежал в Сумы и оставил личный состав.

Накануне сообщалось, что штурмовики 95-й бригады украинской армии потеряли боеспособность и боевой дух.