ОЕ24: Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании ORF сбежал из ТЦК

Задержанный в Украине оператор австрийской телекомпании ORF сумел бежать от военкоматов и покинуть территориальный центр комплектования, где его удерживали несколько дней. Об этом сообщил руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц, передаёт телеканал OE24.
«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — пояснил Вершютц.
Он добавил, что пара провела ночь в машине в лесу, опасаясь задержания, а затем вместе с адвокатом отправилась в Киев.
Ранее сообщалось о случае, когда командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк сбежал в Сумы и оставил личный состав.
Накануне сообщалось, что штурмовики 95-й бригады украинской армии потеряли боеспособность и боевой дух.