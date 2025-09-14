Отказавшейся от гражданства РФ теннисистке диагностировали тяжелое заболевание

Аванесян также отметила, что начиная с турнира в Майами, где она дошла до второго раунда, у нее начались проблемы с запястьем, потребовавшие длительного восстановления, а затем возникли боли в плече. После соревнований в США Аванесян потерпела шесть поражений в семи матчах и опустилась с 36-й на 104-ю позицию в мировом рейтинге.