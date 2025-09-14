Отказавшейся от гражданства РФ теннисистке диагностировали тяжелое заболевание

Бывшая российская теннисистка Элина Аванесян, которая теперь представляет Армению, сообщила о диагностированном у нее заболевании — мононуклеозе.
22-летняя спортсменка уточнила, что данный диагноз ей поставили еще в марте.
По ее словам, она сначала не осознавала, насколько серьезно это заболевание повлияет на ее состояние, но вскоре стала ощущать постоянную усталость, недостаток энергии, и даже самые простые тренировки стали даваться ей с большим трудом.
Аванесян также отметила, что начиная с турнира в Майами, где она дошла до второго раунда, у нее начались проблемы с запястьем, потребовавшие длительного восстановления, а затем возникли боли в плече. После соревнований в США Аванесян потерпела шесть поражений в семи матчах и опустилась с 36-й на 104-ю позицию в мировом рейтинге.
При этом она выразила надежду, что это всего лишь один из этапов в ее карьере, и заявила, что ждет момента, когда смогу вернуться на корт без боли, здоровой и сильнее, чем когда-либо.
