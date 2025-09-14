Трамп требует выделить $58 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка

Напомним, что 10 сентября в США произошло убийство Чарли Кирка. Инцидент случился на территории Университета Юты во время встречи активиста со студентами, где он отвечал на вопросы аудитории. В момент выступления нападавший произвёл выстрел в область шеи, после чего Кирк потерял сознание и упал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако позднее Дональд Трамп подтвердил его смерть.