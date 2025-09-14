Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп требует выделить $58 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка

Трамп просит Конгресс выделить $58 млн на обеспечение безопасности чиновников после убийства своего соратника Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации Punchbowl, президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования в размере $58 миллионов на усиление мер безопасности для представителей исполнительной и судебной власти. Данная инициатива связана с убийством соратника главы Белого дома Чарли Кирка.

Согласно данным издания, Дональд Трамп также выразил готовность рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на меры безопасности для членов Конгресса.

Напомним, что 10 сентября в США произошло убийство Чарли Кирка. Инцидент случился на территории Университета Юты во время встречи активиста со студентами, где он отвечал на вопросы аудитории. В момент выступления нападавший произвёл выстрел в область шеи, после чего Кирк потерял сознание и упал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако позднее Дональд Трамп подтвердил его смерть.

Накануне президент США призвал своих сторонников воздержаться от насильственных действий в ответ на убийство Чарли Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше