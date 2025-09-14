Трамп требует выделить $58 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка

Согласно информации Punchbowl, президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования в размере $58 миллионов на усиление мер безопасности для представителей исполнительной и судебной власти. Данная инициатива связана с убийством соратника главы Белого дома Чарли Кирка.
Согласно данным издания, Дональд Трамп также выразил готовность рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на меры безопасности для членов Конгресса.
Напомним, что 10 сентября в США произошло убийство Чарли Кирка. Инцидент случился на территории Университета Юты во время встречи активиста со студентами, где он отвечал на вопросы аудитории. В момент выступления нападавший произвёл выстрел в область шеи, после чего Кирк потерял сознание и упал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако позднее Дональд Трамп подтвердил его смерть.
Накануне президент США призвал своих сторонников воздержаться от насильственных действий в ответ на убийство Чарли Кирка.