Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калужский аэропорт приостановил рейсы

В калужском аэропорту введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения.

В калужском аэропорту введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на операции отправки и приема рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения на взлет и посадку воздушных судов вводились в аэропортах Сочи и Тамбова. В обоих авиагаванях причины также объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов.