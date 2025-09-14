В Болгарии состоялись митинги против введения в оборот евро

Жители Болгарии протестуют против введения в оборот евро, в стане состоялись массовые митинги, информирует Болгарское телеграфное агентство.
Лидеры протеста призвали правительство Болгарии уйти в отставку.
«Лидер партии “Возрождение” Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу», — говорится в сообщении.
Костадинов заявил, что отставка правительства спасёт национальную валюту (болгарский лев).
Протесты были проведены в Софии, а также в Шумене, Плевене, Варне и Русе.
Ранее сообщалось, что власти Болгарии отказались отправлять войска на Украину. Болгария вместе с Турцией и Румынией планирует построить черноморский «центр безопасности».