В Болгарии состоялись митинги против введения в оборот евро

Лидеры протеста призвали кабмин Болгарии уйти в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Жители Болгарии протестуют против введения в оборот евро, в стане состоялись массовые митинги, информирует Болгарское телеграфное агентство.

Лидеры протеста призвали правительство Болгарии уйти в отставку.

«Лидер партии “Возрождение” Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу», — говорится в сообщении.

Костадинов заявил, что отставка правительства спасёт национальную валюту (болгарский лев).

Протесты были проведены в Софии, а также в Шумене, Плевене, Варне и Русе.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии отказались отправлять войска на Украину. Болгария вместе с Турцией и Румынией планирует построить черноморский «центр безопасности».