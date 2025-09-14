Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что участники протестов в Лондоне выражают недовольство традиционной британской политикой, не поддерживая ни лейбористов, ни консерваторов. По его словам, руководство акцией перешло к новым силам, которые, среди прочего, открыты к конструктивному диалогу с Россией.
«Британия погрузилась в политический кризис. Сотни тысяч демонстрантов, заполонивших… центр Лондона, устали от британской политики», — сказал сенатор в интервью РИА Новости.
Сенатор Шендерюк-Жидков отметил, что Томми Робинсон ранее посещал Россию, и именно за это неоднократно подвергался давлению со стороны официальных властей Великобритании.
Ранее KP.RU писал, что трансляция британского активиста Робинсона с акции в Лондоне собрала 2,5 млн просмотров. При этом само видео длилось около 7 часов.