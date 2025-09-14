Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия запустила на орбиту новый навигационный спутник «Глонасс»

Глава Роскосмоса сообщил, что на Байконуре успешно прошли два запуска.

Источник: Комсомольская правда

Россия в субботу, 13 августа, вывела на орбиту ещё один навигационный спутник «Глонасс». Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Он отметил, что за последние два дня прошли два успешных пуска — один с Байконура, другой с Плесецка.

«Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник “Глонасс”», — сказал Баканов.

Ранее, утром 13 сентября, Минобороны России сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете «Союз 2.1б» были запущены спутник в интересах ведомства и учебно исследовательский аппарат «Можаец 6».

Напомним, недавно Роскосмос заявил о том, что РФ планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне.