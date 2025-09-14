Броня крепка: Life.ru узнал, как бойцы модернизируют танки на передовой

Чтобы защитить свои машины, танкисты своими руками усиливают броню, придумывают дополнительные средства маскировки и модернизации. Сегодня задача куда сложнее, чем в 40-х годах. Если тогда главной угрозой были противотанковые орудия, то сейчас техника всё чаще сталкивается с дронами-камикадзе.