Нихао, Чжунго! Достопримечательности Поднебесной, которые должен увидеть каждый турист

На Хайнане есть где побывать, помимо пляжей с белоснежным песком. В уезде Линшуй есть природный заповедник гуансийских макак «Остров обезьян Наньвань». Самостоятельно до него можно добраться по канатной дороге — перед вами откроются зелёные виды, будет заметна и деревушка с настоящими домиками на сваях. Обезьяны в заповеднике ходят свободно — важно не провоцировать их. Экскурсии туда организуются в Санье. Билет, включающий проезд на канатке и сам заповедник, стоит около 154 юаней.