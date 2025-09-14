Ричмонд
В Орле задерживаются поезда после взрыва на железнодорожных путях

Прибытие трех поездов в Орел задерживается после взрыва на жд путях. Об этом передает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-табло.

Поезда, следующие по маршруту в Орел, задержаны.

«В связи с происшествием на железнодорожных путях движение трех поездов задерживаются. В частности, по состоянию на 00:15 мск задерживаются поезда № 30 и № 82 сообщением “Белгород — Санкт-Петербург”, а также № 84 сообщением “Адлер — Москва”», — сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее в районе железнодорожных путей Орловской области произошел подрыв из-за взрывных устройств. Московская межрегиональная транспортная прокуратура предупредила пассажиров об организации альтернативного маршрута для движения поездов дальнего следования.