В Орле задерживаются поезда после взрыва на железнодорожных путях

«В связи с происшествием на железнодорожных путях движение трех поездов задерживаются. В частности, по состоянию на 00:15 мск задерживаются поезда № 30 и № 82 сообщением “Белгород — Санкт-Петербург”, а также № 84 сообщением “Адлер — Москва”», — сообщает корреспондент ТАСС.