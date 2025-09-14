Отключения воды и света пройдут во Владивостоке на следующей неделе

Массовое отключение затронет микрорайоны от Второй Речки до Седанки. Холодной воды не будет в среду, 17 сентября с 09:00 до 22:00 по адресам:
100-летия Владивостока, 86−146, 150 В, 107−133а, 137а, 139, 139а, 141, 143, 155, 159, 159а, 159б, 159 В, 159 г, 159 ₽, 176, 178, 178а, 180, 182;
Академика Воронова, 2, 6, 7, 8, 8а, 9, 10−16, 11, 11а, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25;
Академика Крушанова, 3, 5, 7, 7а, 11а, 12, 14, 15, 17, 19;
Арсенальная, 15;
Беломорская, 13, 15;
улица Верещагина, 4, 4а, 5, 6, 6а, 15а, 15д, 18, 22−30;
переулок Верещагина, 9, 19;
Горького, 1−9, 6−10л;
Грекова, 27−33 ст.3;
Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28 В, 28д, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 36, 38;
Дачная 1-я, 1, 2−20, 9−11 В, 17−25, 26а, 26б, 26 В, 26д, 27- 63;
Кирова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2;
Лесная, 1−11, 2, 17а, 17б, 17 В, 17д, 21, 23, 23 В, 23д, 25б, 25 В, 25д, 30;
Маковского, 1−11, 2−10, 30, 30а, 30б, 30 В, 34, 75, 79а, 180;
Менделеева, 1−5/2, 4−8, 9, 9 ст. 1, 9 ст. 2, 14 ст. 2, 14ст.3, 18а, 20а, 22а, 24, 28, 34, 36, 39а, 39 В, 40, 41, 41а, 41 В, 41д, 41ж, 43а, 46, 48, 48а;
Мусоргского, 1−3г, 6, 9, 9д, 13−21, 22, 24, 25−51 В, 26−38, 46, 63−67 В, 71−81, 89−95;
Планерная, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 51, 54;
Поленова, 4а, 5−17 В, 32, 34;
улица Полетаева, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6а, 18б, 18 В, 20, 20а, 20б, 20 В, 20 ст. 1, 20 ст. 2, 32а, 39, 41, 42, 45;
переулок Полетаева — все адреса;
Профессора Куренцова, 1−33;
Радио, 9−15, 19 В, 21, 18−44, 50;
переулок Радио. Рубинштейна, 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 10б, 10 В, 12, 12а, 14б;
Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139;
Семирадского, 25−31, 48−52 В, 61;
Сурикова, 8−30, 9а, 34, 40, 44;
Узбекская, 13,13а, 15, 15а;
Хивинская, 17;
Шишкина, 31−33а, 37а-41 ст. 1, 47−49а, 50, 52, 60−70, 70−96, 71−75.
Отключения в рамках плановых работ проведёт и Владивостокское предприятие электрических сетей. В понедельник, 15 сентября с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет приостановлено для абонентов:
Тунгусская, 43, 44, 47, 53/1;
Тюменская, 22, 24, 26, 28;
Шилкинская, 9, 11, 16.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 15 сентября, не будет света в пригороде Владивостока на улице Вавилова, дома №№ 4А, 6/2, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 43, 44/1, 44/2.