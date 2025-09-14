Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: Россия, Китай, КНДР и Белоруссия угрожают мировому порядку

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас выразила опасения по поводу изменения мирового порядка, происходящего под влиянием России, Китая, КНДР и Белоруссии.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас выразила опасения по поводу изменения мирового порядка, происходящего под влиянием России, Китая, КНДР и Белоруссии.

В интервью изданию RND она заявила, что эти страны стремятся вернуться к системе, где «власть и сила определяют, кто главный».

Каллас подчеркнула, что такие изменения ее «действительно пугают». Она привела в пример недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив, что участвующие в нем государства, включая упомянутые, хотят восстановить порядок, основанный на силе.

В то же время, Каллас отметила, что Европейский союз должен действовать более решительно, чтобы защитить свои интересы как геополитического игрока. Для этого, по ее мнению, ЕС следует «быстрее принимать решения и действовать сплоченно», используя как «кнут», так и «пряник», говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским странам приобретать энергоресурсы из России, чтобы в Евросоюз (ЕС) не попало «ни одной молекулы российских углеводородов». В связи с этим официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше