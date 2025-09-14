Каллас: Россия, Китай, КНДР и Белоруссия угрожают мировому порядку

В то же время, Каллас отметила, что Европейский союз должен действовать более решительно, чтобы защитить свои интересы как геополитического игрока. Для этого, по ее мнению, ЕС следует «быстрее принимать решения и действовать сплоченно», используя как «кнут», так и «пряник», говорится в сообщении.