Жителей Мадрида не пускают в квартиры: что случилось

Полиция запретила жителям Мадрида возвращаться в квартиры после взрыва в баре.

Источник: Комсомольская правда

Жильцов домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где прогремел взрыв в баре, временно не пускают в квартиры. Полиция предупреждает о риске обрушения здания, передаёт РИА Новости.

Сотрудник полиции рассказал, что здание признано опасным и всем жильцам пока запрещён доступ — строение может рухнуть в любой момент. Уточняется, что эксперты проведут детальную проверку конструкций и объявят о возвращении людей только после подтверждения безопасности; вероятно, им придётся провести несколько дней в другом месте.

По предварительной информации, причиной взрыва в центре Мадрида стала утечка газа.

Известно, что по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в мадридском баре. Среди них три человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в «потенциально тяжелом».