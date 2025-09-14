Жителей Мадрида не пускают в квартиры: что случилось

Жильцов домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где прогремел взрыв в баре, временно не пускают в квартиры. Полиция предупреждает о риске обрушения здания, передаёт РИА Новости.
Сотрудник полиции рассказал, что здание признано опасным и всем жильцам пока запрещён доступ — строение может рухнуть в любой момент. Уточняется, что эксперты проведут детальную проверку конструкций и объявят о возвращении людей только после подтверждения безопасности; вероятно, им придётся провести несколько дней в другом месте.
По предварительной информации, причиной взрыва в центре Мадрида стала утечка газа.
Известно, что по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в мадридском баре. Среди них три человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в «потенциально тяжелом».