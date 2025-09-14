В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен в Госдуму», — сказала Буцкая.