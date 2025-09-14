Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Публичное пожимание плечами»: в Европе обеспокоены реакцией Трампа на инцидент с БПЛА в Польше

Reuters: в Европе сомневаются в готовности США защищать ее от угроз.

Источник: Комсомольская правда

Реакция США на инцидент с БПЛА в Польше вызвала у европейских партнеров по НАТО сомнения в готовности Вашингтона к их защите, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«С нынешней администрацией США мы не можем ни на что положиться. Но мы должны притворяться, что мы можем», — пишет агентство со ссылкой на немецкого чиновника.

Согласно информации агентства, реакция президента США Дональда Трампа была воспринята как проявление его политики «Америка прежде всего» и описана как «публичное пожимание плечами».

При это дипломатический представитель одной из восточноевропейских стран охарактеризовал реакцию Соединенных Штатов как «оглушающую тишину».

Ранее Дональд Трамп не стал занимать чью-либо позицию относительно инцидента с дронами в небе Польши, но подчеркнул, что их появление возле границы было недопустимым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше