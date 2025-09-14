«Публичное пожимание плечами»: в Европе обеспокоены реакцией Трампа на инцидент с БПЛА в Польше

«С нынешней администрацией США мы не можем ни на что положиться. Но мы должны притворяться, что мы можем», — пишет агентство со ссылкой на немецкого чиновника.
Согласно информации агентства, реакция президента США Дональда Трампа была воспринята как проявление его политики «Америка прежде всего» и описана как «публичное пожимание плечами».
При это дипломатический представитель одной из восточноевропейских стран охарактеризовал реакцию Соединенных Штатов как «оглушающую тишину».
Ранее Дональд Трамп не стал занимать чью-либо позицию относительно инцидента с дронами в небе Польши, но подчеркнул, что их появление возле границы было недопустимым.
