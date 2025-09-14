Центр управления полетом РОС будет находиться в НКЦ — Баканов

Центр управления полетами новой Российской орбитальной станции будет расположен в Национальном космическом центре (НКЦ). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
По его словам, функции НКЦ не ограничатся офисным зданием, но это будет центр всей космической отрасли России.
Он добавил, что в новом НКЦ также будут находиться центры управления всей российской орбитальной группировкой — спутниками связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также современные лаборатории для проектирования новой космической техники с использованием технологий искусственного интеллекта.
Комплекс Национального космического центра общей площадью 276 тысяч квадратных метров создается в рамках реорганизации территории Центра имени Хруничева в районе Филевский Парк и является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос».
Создание НКЦ позволит объединить на одной площадке ключевые организации ракетно-космической отрасли, включая центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также отраслевые институты и предприятия, которые в настоящее время рассредоточены по Москве. Всего в центр переедет 22 предприятия ракетно-космической промышленности России.
