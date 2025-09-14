Центр управления полетом РОС будет находиться в НКЦ — Баканов

Создание НКЦ позволит объединить на одной площадке ключевые организации ракетно-космической отрасли, включая центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также отраслевые институты и предприятия, которые в настоящее время рассредоточены по Москве. Всего в центр переедет 22 предприятия ракетно-космической промышленности России.