Дзюба рассказал, чем он лучше Роналду

Дзюба пояснил, что в поединке много времени проводил в обороне, в отличие от Роналду, который, по его словам, действует иначе. «Роналду великий, но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок», — отметил нападающий, передает telegram-канал «Спортс».