Дзюба рассказал, чем он лучше Роналду

Дзюба считает себя более командным игроком, чем Роналду.
Российский футболист Артем Дзюба заявил, что считает себя более командным игроком, чем Криштиану Роналду. Об этом он рассказал в интервью репортеру после матча с «Краснодаром».
Дзюба пояснил, что в поединке много времени проводил в обороне, в отличие от Роналду, который, по его словам, действует иначе. «Роналду великий, но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок», — отметил нападающий, передает telegram-канал «Спортс».
Ранее Дзюба заявлял, что после спортивной карьеры планирует работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Также обсуждалась возможность участия футболиста в политике.