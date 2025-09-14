Россияне смогут сообщать о мошеннических переводах в приложении банка с 1 октября

С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях российских банков появится новая функция, позволяющая клиентам подавать заявления о мошеннических переводах. Об этом сообщил лен комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, с этого времени вступят в силу новые требования Банка России, которые обяжут финансовые организации предоставить пользователям возможность сообщать о подозрительных переводах.
— Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию, — подчеркнул парламентарий.
Депутат выразил уверенность, что нововведение ускорит реакцию правоохранительных органов и банков на случаи мошенничества, упростив процедуру для пострадавших, передает РИА Новости.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим.