МИД Венесуэлы: ракетный эсминец США атаковал и захватил судно с рыбаками

Американские морпехи удерживали рыбаков около восьми часов.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал судно в венесуэльской исключительной экономической зоне, по его словам, военные высадились на борт и удерживали рыбаков.

Иван Хиль Пинто уточнил, что речь идёт о судне «Кармен Роса» с рыбаками.

«Венесуэльское судно “Кармен Роса”, на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109)», — написал он в Telegram.

По словам министра, военные США удерживали рыбаков около восьми часов. Эсминец оснащён крылатыми ракетами, на его борту находились морпехи.

Венесуэльская сторона назвала случившееся «провокацией с незаконным использованием несоразмерных военных средств».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что ВС страны продолжат уничтожать в Карибском бассейне катера, которые якобы применяются для перевозки наркотиков.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Рубио в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

