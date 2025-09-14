Politico: Германия планирует удвоить численность своей сухопутной армии

Немецкие вооружённые силы планируют увеличить численность сухопутных войск вдвое. Об этом пишет американское издание Politico.
Уточняется, что текущая численность вооружённых сил Германии значительно ниже того уровня, который НАТО прогнозирует на 2035 год. По информации журналистов, военные настаивают на существенном увеличении численности к 2029 году и в последующие годы, чтобы стать ведущей армией в Европе.
Эксперты также предполагают, что в течение следующего десятилетия количество действующих должностей в армии удвоится, а число подразделений самообороны утроится.
Недавно сообщалось, что Германия готовится к масштабной закупке военной техники на сумму, превышающую несколько миллиардов евро. По информации Reuters, страна планирует приобрести до 20 истребителей Eurofighter, около 3000 бронетранспортеров Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria.