Politico: Германия планирует удвоить численность своей сухопутной армии

Уточняется, что текущая численность вооружённых сил Германии значительно ниже того уровня, который НАТО прогнозирует на 2035 год. По информации журналистов, военные настаивают на существенном увеличении численности к 2029 году и в последующие годы, чтобы стать ведущей армией в Европе.