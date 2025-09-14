В России могут появиться госпитальные школы: проект внесут в Госдуму

При этом она подчеркнула, что в России ежегодно лечатся 6 млн детей, из них 400 тыс. — дольше 21 дня. Около 60 диагнозов требуют длительной терапии, причем многие не ограничивают подвижность: дети в стационаре могут двигаться, общаться и учиться.