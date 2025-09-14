В России могут появиться госпитальные школы: проект внесут в Госдуму

Законопроект о госпитальных школах, разрабатываемый депутатами Госдумы совместно с профильными министерствами, готовится к представлению в палату. Об этом информировала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Депутат уточнила, что такие школы создаются для детей, проходящих длительное лечение в медучреждениях — более трех недель.
«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено», — пояснила Буцкая.
При этом она подчеркнула, что в России ежегодно лечатся 6 млн детей, из них 400 тыс. — дольше 21 дня. Около 60 диагнозов требуют длительной терапии, причем многие не ограничивают подвижность: дети в стационаре могут двигаться, общаться и учиться.
Кроме этого, Буцкая отметила, что проект создается при участии профильных министерств — здравоохранения и просвещения.
