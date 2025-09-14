Ричмонд
Дипломат Даалдер: Реакция Трампа на инцидент в Польше показала приоритеты США

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше свидетельствует о том, что он не считает безопасность Европы приоритетом для Вашингтона. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в интервью Reuters.

По словам Даалдера, многие страны Североатлантического альянса уже выразили сомнения относительно гарантий безопасности со стороны США в случае нападения, как это предусмотрено пятой статьей устава НАТО. Реакция Трампа, по мнению европейцев, стала еще одним подтверждением того, что им необходимо самостоятельно усиливать свою безопасность.

— Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов, начиная с (Франклина — прим. «ВМ») Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки, — заключил бывший посол интервью Reuters.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.

