Дипломат Даалдер: Реакция Трампа на инцидент в Польше показала приоритеты США

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше свидетельствует о том, что он не считает безопасность Европы приоритетом для Вашингтона. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в интервью Reuters.