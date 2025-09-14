«Провокация или недоразумение»: В РФ заявили об отказе Польши от консультаций по инциденту с БПЛА

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал отказ Минобороны Польши от консультаций с российскими коллегами по инциденту с БПЛА как провокацию властей, о чем написал в Telegram-канале.
При этом дипломат отметил, что, несмотря на отсутствие деталей инцидента, «выводы уже сформулированы» — якобы Россия «стремится дестабилизировать обстановку в Польше».
«Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?.. Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — пояснил Ульянов.
Ранее европейские союзники обеспокоились реакцией Соединенных Штатов на инцидент с БПЛА в Польше, из-за чего выразили сомнения в способности Вашингтона обеспечить их защиту.