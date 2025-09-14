Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Провокация или недоразумение»: В РФ заявили об отказе Польши от консультаций по инциденту с БПЛА

Постпред Ульянов: Польша не готова к консультациям с РФ по инциденту с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал отказ Минобороны Польши от консультаций с российскими коллегами по инциденту с БПЛА как провокацию властей, о чем написал в Telegram-канале.

При этом дипломат отметил, что, несмотря на отсутствие деталей инцидента, «выводы уже сформулированы» — якобы Россия «стремится дестабилизировать обстановку в Польше».

«Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?.. Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — пояснил Ульянов.

Ранее европейские союзники обеспокоились реакцией Соединенных Штатов на инцидент с БПЛА в Польше, из-за чего выразили сомнения в способности Вашингтона обеспечить их защиту.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше