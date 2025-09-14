Ричмонд
Дмитриев после убийства Кирка призвал привлечь к ответственности СМИ Запада

Ложные сообщения традиционных СМИ привели к глобальному бедствию.

Источник: Аргументы и факты

Западные средства массовой информации следует привлекать к ответственности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, он прокомментировал убийство политика Чарли Кирка.

«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он уточнил, что в соцсети президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Truth Social было опубликовано видео с девушкой, которая призвала вернуть закон об ответственности СМИ в США.

Кроме того, она предложила назвать этот закон в честь Кирка, подчеркнув, что в настоящее время США оказались «на опасной тропе из-за СМИ и блогеров, распространяющих ложь».

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон.

Ранее Дмитриев заявил, что случившееся показывает глубину раскола в Соединённых Штатах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

