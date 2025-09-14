В Лондоне на акции против миграции 26 полицейских получили травмы

Столкновения с правоохранителями начались, когда полиция остановила демонстрантов, пытавших пройти на акцию по альтернативным маршрутам и выйти за пределы отведённой для собрания зоны. Полицейские подвергались ударам ногами и кулаками, а также их забрасывали различными предметами.