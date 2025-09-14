В Лондоне на акции против миграции 26 полицейских получили травмы

Во время акции «Объедини королевство» в Лондоне, направленной против нелегальной миграции и организованной ультраправыми группами, пострадали 26 полицейских. Об этом сообщила лондонская полиция.
Уточняется, что в шествии, которое завершилось в центре города, участвовали от 110 до 150 тыс. человек — по словам полиции, это «значительно превысило оценки организаторов».
Столкновения с правоохранителями начались, когда полиция остановила демонстрантов, пытавших пройти на акцию по альтернативным маршрутам и выйти за пределы отведённой для собрания зоны. Полицейские подвергались ударам ногами и кулаками, а также их забрасывали различными предметами.
Организатором акции выступил основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что «революция началась». По видеосвязи к демонстрантам обратился Илон Маск; он призвал распустить британский парламент и бороться с насилием.
Ранее сообщалось, что во Франции 10 сентября прошли массовые протесты движения «Заблокируем всё», в ходе которых полиция задержала 675 человек. По данным МВД страны, 549 участников акции поместили под стражу.