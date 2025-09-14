СМИ: ЕС придумал рискованный способ передать Украине активы РФ через расписки

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает новый, «юридически креативный», но весьма рискованный способ передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Согласно этой идее, миллиарды евро замороженных российских активов будут переведены Украине в виде краткосрочных облигаций Европейского союза с нулевым купоном. Такой подход, по задумке ЕК, позволит избежать обвинений в экспроприации средств, что является юридически сложным вопросом.
Предложение, которое один из чиновников охарактеризовал как «креативное», направлено на создание значительного потока дополнительного финансирования для Украины.
Однако, по данным издания, инициатива пока не получила одобрения всех сторон, и Брюссель продолжает рассматривать альтернативные варианты использования российских активов.
27 августа СМИ сообщили, что Будапешт подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС и Европейскому фонду мира за перечисление процентов с замороженных активов Центробанка России украинским властям без согласия Венгрии.
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции в Пекине заявил, что потенциальная передача Киеву замороженных российских активов приведет к нарушению стабильности всей мировой экономики.