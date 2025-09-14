В Госдуме готовят законопроект о госпитальных школах

Депутаты решают проблему обучения детей на длительном лечении.
В Государственной Думе готовят законопроект, который будет регулировать деятельность госпитальных школ для детей на длительном лечении. Инициатива призвана создать единый федеральный регламент для их открытия и работы, поскольку сейчас он отсутствует. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — рассказала Буцкая РИА Новости.
Депутат уточнила, что госпитальная школа предназначена для детей, находящихся на лечении более 21 дня. Ежегодно в России это около 400 тысяч детей. Буцкая подчеркнула, что для таких детей учеба является элементом лечения, реабилитации и веры в будущее. Разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.
Ранее депутаты Госдумы уже поднимали вопросы поддержки детей, находящихся на длительном лечении, предлагая создать «зеленый коридор» для ускоренного ввоза жизненно необходимых лекарств. Эта инициатива была направлена на устранение административных барьеров и обеспечение бесперебойного доступа к препаратам для маленьких пациентов.