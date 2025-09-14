В Госдуме готовят законопроект о госпитальных школах

В Государственной Думе готовят законопроект, который будет регулировать деятельность госпитальных школ для детей на длительном лечении. Инициатива призвана создать единый федеральный регламент для их открытия и работы, поскольку сейчас он отсутствует. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.