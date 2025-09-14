Bloomberg: Британия планирует подписать с Трампом соглашение по технологиям

Правительство Великобритании планирует заключить масштабное технологическое соглашение с Соединенными Штатами в ходе визита президента США Дональда Трампа на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства науки, инноваций и технологий Королевства.
«Великобритания готова подписать “инновационное технологическое соглашение” с США во время визита… Трампа на следующей неделе», — передает агентство.
При этом Bloomberg отмечает, что министерство не раскрыло конкретных деталей соглашения, однако подчеркнуло, что документ будет способствовать развитию «бизнеса и потребителей».
Накануне об изменениях в отношениях Трампа и Британии писал Politico. Тогда президент США выразил недовольство решением премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона.