Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Британия планирует подписать с Трампом соглашение по технологиям

Британия хочет подписать крупное соглашение в сфере технологий с Трампом во время его визита в страну.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Великобритании планирует заключить масштабное технологическое соглашение с Соединенными Штатами в ходе визита президента США Дональда Трампа на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства науки, инноваций и технологий Королевства.

«Великобритания готова подписать “инновационное технологическое соглашение” с США во время визита… Трампа на следующей неделе», — передает агентство.

При этом Bloomberg отмечает, что министерство не раскрыло конкретных деталей соглашения, однако подчеркнуло, что документ будет способствовать развитию «бизнеса и потребителей».

Накануне об изменениях в отношениях Трампа и Британии писал Politico. Тогда президент США выразил недовольство решением премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше