На Украине изменили маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры

Расписание поездов на Украине изменили.

Источник: Комсомольская правда

На Украине скорректировали маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом. Об этом информирует «Укрзализныця».

«Поезда, следующие через станцию Боярка, временно изменят свой маршрут из-за повреждения объектов инфраструктуры возле Киева», — говорится в сообщении компании.

В источнике подчеркнули, что изменения были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Уточнение графика движения будет предоставлено позднее.

Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российские военные поражают площадку запуска ударных беспилотников ВСУ самолетного типа в районе Голубовки.

Ранее в Киеве начали намекать западным партнерам, что скоро Украине понадобятся новые денежные вложения.