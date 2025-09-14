На Украине изменили маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры

На Украине скорректировали маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом. Об этом информирует «Укрзализныця».
«Поезда, следующие через станцию Боярка, временно изменят свой маршрут из-за повреждения объектов инфраструктуры возле Киева», — говорится в сообщении компании.
В источнике подчеркнули, что изменения были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Уточнение графика движения будет предоставлено позднее.
Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российские военные поражают площадку запуска ударных беспилотников ВСУ самолетного типа в районе Голубовки.
Ранее в Киеве начали намекать западным партнерам, что скоро Украине понадобятся новые денежные вложения.