В Лондоне на акции протеста пострадали 26 полицейских

Не менее 26 правоохранителей получили травмы в результате столкновений с участниками акции протеста в Лондоне, информирует полиция города.
Четверо пострадавших серьёзные ранения.
Кроме того, в полиции Лондона заявили, что количество задержанных в результате массовых протестов достигло 25 человек.
«Мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в акции протеста участвовали от 110 до 150 тысяч человек.
Напомним, протестующие недовольны действиями премьер-министра Британии Кира Стармера. В частности, они критикуют миграционную политику правительства.
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск призвал к роспуску парламента Британии и проведению выборов.