Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лондоне на акции протеста пострадали 26 полицейских

Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 26 правоохранителей получили травмы в результате столкновений с участниками акции протеста в Лондоне, информирует полиция города.

Четверо пострадавших серьёзные ранения.

Кроме того, в полиции Лондона заявили, что количество задержанных в результате массовых протестов достигло 25 человек.

«Мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в акции протеста участвовали от 110 до 150 тысяч человек.

Напомним, протестующие недовольны действиями премьер-министра Британии Кира Стармера. В частности, они критикуют миграционную политику правительства.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск призвал к роспуску парламента Британии и проведению выборов.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше