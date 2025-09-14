Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

В России за сбор наркотических и редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить уголовная ответственность. В перечень запрещенных входят мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый и другие. Об этом сообщила доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.