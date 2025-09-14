Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлено взятие под контроль поселка Новониколаевка в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, это результат действий группировки «Восток».
На кадрах, размещенных в Telegram-канале Минобороны РФ, видно, как бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады осуществляют наступательную операцию, в результате которой Новониколаевка была взята. На видео также запечатлено уничтожение украинской военной техники и личного состава, а также российские солдаты с флагами России.
Кроме того, российские войска сообщили об ударах по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское (Днепропетровская область), а также Червоное и Дорожнянка (Запорожская область).
— С начала сентября под контроль группировки войск «Восток» перешло уже пять населенных пунктов в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.
Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Россия продолжает успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.