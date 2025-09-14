МО РФ опубликовало кадры освобождения Новониколаевки в Днепропетровской области

На кадрах, размещенных в Telegram-канале Минобороны РФ, видно, как бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады осуществляют наступательную операцию, в результате которой Новониколаевка была взята. На видео также запечатлено уничтожение украинской военной техники и личного состава, а также российские солдаты с флагами России.