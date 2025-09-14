Звезду самурайских фильмов нашли мертвым в доме

На 89-м году жизни скончался известный японский актер из самурайских фильмов Асахи Куридзука. Об этом сообщило информационное агентство Asahi.
По данным источника, актер должен был сниматься в новом сериале, однако не явился на съемочную площадку. Он не отвечал на звонки, и к его дому была вызвана полиция.
Стражи порядка обнаружили тело Куридзука. На данный момент причина смерти не сообщается.
Помимо самурайских фильмов актер снимался в костюмированных исторических драмах. Он родился в мае 1937 года. Кинодебют состоялся в 1960 году.
В список его киноработ входят картины «Сверкающий меч», «Бушидо», «Сегун освобожденный» и другие. Последним фильмом для него стал «Любви извилистый путь», вышедший на экран в 2018 году.
