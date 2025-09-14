Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах

«Расширять (перечень — ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и “Математика”, и “Русский”, и “Литература”. Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это “Труд”, — сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума.