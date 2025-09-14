Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется широкий кругозор, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.
Ранее Минпросвещения РФ определило перечень из 17 обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».
«Расширять (перечень — ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и “Математика”, и “Русский”, и “Литература”. Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это “Труд”, — сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума.
По словам Кравцова, ранее школы могли сами определять перечень предметов для изучения, вводить новые предметы, по которым не было стандартов и к которым не были подготовлены учителя.
«Единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово», — заключил глава Минпросвещения РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».