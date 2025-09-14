Ричмонд
Дзюба заявил о превосходстве над Роналду

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что превосходит португальского форварда Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср» и сборную Португалии.

Источник: Life.ru

«Криштиану — великий. Но единственное, в чём я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всём поле», — заявил Дзюба в беседе с «Матч ТВ».

Комментарий Дзюба дал после поражения «Акрона» в игре 8-го тура РПЛ с «Краснодаром». Форвард тольяттинцев отличился с пенальти, забив 244-й гол в карьере и упрочив лидерство в списке бомбардиров в истории российского футбола.

