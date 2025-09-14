В ГД рассказали, за что можно получить штраф при сдаче квартиры в аренду

«Временная регистрация необходима не только для контроля за миграцией, но и для защиты прав самих жильцов — она позволяет оформить медицинскую помощь, устроить ребёнка в школу или детский сад, получать социальные услуги. Для собственников это способ вести сдачу жилья в рамках закона и избегать претензий со стороны проверяющих органов», — заключил он.