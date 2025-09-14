Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активист Робинсон собрал 5,1 млн зрителей на трансляции протестов в Лондоне

Британский правый активист Томми Робинсон собрал аудиторию в 5,1 миллиона зрителей на своей трансляции акции «Соединим королевство» (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он вел в социальной сети X. Трансляция длится более семи часов.

Британский правый активист Томми Робинсон собрал аудиторию в 5,1 миллиона зрителей на своей трансляции акции «Соединим королевство» (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он вел в социальной сети X. Трансляция длится более семи часов.

Участники акции, организованной Робинсоном, собрались на площади Рассел-сквер и направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие протестующие несли национальные флаги Англии и Великобритании. Демонстранты выражали недовольство миграционной политикой правительства, критиковали ограничения свободы слова и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера.

Сам Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли «миллионы человек», и опубликовал видео с воздуха, на котором видны заполненные людьми улицы. Однако, по данным лондонской полиции, количество протестующих оценивается примерно в 110 тысяч человек.

Также стало известно, что правые активисты направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Сначала митинг проходил спокойно, но через несколько часов произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше