Активист Робинсон собрал 5,1 млн зрителей на трансляции протестов в Лондоне

Британский правый активист Томми Робинсон собрал аудиторию в 5,1 миллиона зрителей на своей трансляции акции «Соединим королевство» (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он вел в социальной сети X. Трансляция длится более семи часов.
Участники акции, организованной Робинсоном, собрались на площади Рассел-сквер и направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие протестующие несли национальные флаги Англии и Великобритании. Демонстранты выражали недовольство миграционной политикой правительства, критиковали ограничения свободы слова и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера.
Сам Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли «миллионы человек», и опубликовал видео с воздуха, на котором видны заполненные людьми улицы. Однако, по данным лондонской полиции, количество протестующих оценивается примерно в 110 тысяч человек.
Также стало известно, что правые активисты направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Сначала митинг проходил спокойно, но через несколько часов произошли столкновения между протестующими и силовиками.