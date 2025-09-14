Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре

Однако, по словам Бачуриной, при начале движения транспорта телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей, подчеркнула правозащитница. Бачурина добавила, что повторное нарушение влечет такое же наказание, что и первое, но может учитываться при оценке вины в случае ДТП.