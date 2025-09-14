Юрист рассказала, можно ли пользоваться телефоном в пробке и на светофоре

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законом запрещено использовать телефон во время езды, однако в пробке и на красный сигнал светофора автомобиль фактически не двигается, и поэтому нарушения нет, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
«Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение», — рассказала агентству юрист.
Однако, по словам Бачуриной, при начале движения транспорта телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей, подчеркнула правозащитница. Бачурина добавила, что повторное нарушение влечет такое же наказание, что и первое, но может учитываться при оценке вины в случае ДТП.
Юрист отметила, что пользоваться телефоном во время движения можно только в экстренных ситуациях: позвонить в скорую, полицию и пожарным. Допустимо временное нарушение правил при крайней необходимости, если действия направлены на спасение человека, с условием, что у водителя нет возможности остановиться, например, на трассе, объяснила Бачурина.
Правозащитница также поделилась, что штраф за использование телефона за рулем можно обжаловать, но нужны доказательства невиновности: видео с регистратора, показания свидетелей или распечатка звонков. Кроме того, для обжалования штрафа нужно обратиться в ГИБДД через «Госуслуги» или напрямую в течение десяти дней с момента получения постановления, заключила Бачурина.