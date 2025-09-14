Россиянам напомнили о штрафах и сроках за сбор редких грибов

Нельзя также собирать грибы и растения, которые признаны наркотическими веществами по закону 1998 года. За это положена ответственность по административным или уголовным статьям. Ограничения касаются и территории: собирать грибы нельзя в заповедниках, национальных парках, памятниках природы, а также на землях обороны. Нарушителей там тоже штрафуют.