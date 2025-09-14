Письмо Фрэнка Синатры 1964 года о похищении сына выставили на аукцион

В 1963 году Барри Кинан и Джо Амслер, известные как «преступники-любители», похитили Фрэнка-младшего, сына Синатры от его первой жены Нэнси Барбато. Однако с помощью ФБР певец смог выкупить сына за $240 тысяч, чтобы тот вернулся живым и невредимым.