Письмо Фрэнка Синатры 1964 года о похищении сына выставили на аукцион

Письмо Фрэнка Синатры, написанное в 1964 году после похищения его сына, выставлено на аукцион. Об этом сообщает New York Post.
В 1963 году Барри Кинан и Джо Амслер, известные как «преступники-любители», похитили Фрэнка-младшего, сына Синатры от его первой жены Нэнси Барбато. Однако с помощью ФБР певец смог выкупить сына за $240 тысяч, чтобы тот вернулся живым и невредимым.
В следующем году Синатра отправил письмо отцу Роджеру Шмиту, капеллану тюрьмы, где Кинан отбывал наказание. Это было ответом на просьбу священника о помиловании похитителей. Защитники обвиняемых утверждали, что Фрэнк-младший сам организовал похищение, чтобы привлечь к себе внимание.
«Их действия, которые позволили говорить о “мистификации”, на мой взгляд, стали ещё одним преступлением против общества. Тень подозрений, нависшая над Фрэнком-младшим, будет продолжать негативно влиять на его будущее и карьеру», — цитирует издание.
Уточняется, что в настоящее время письмо оценивается в $30 тысяч. Аукцион Bonhams Unplugged & Unforgettable Music состоится 16 сентября.
