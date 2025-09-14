Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, кому не следует есть сырую пищу на ярмарках

Роспотребнадзор предупредил о риске отравления сырой пищей на ярмарках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует избегать употребления сырой или недостаточно обработанной пищи во время праздников урожая и тематических ярмарок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в этот период увеличивается объём торговли свежими овощами, фруктами и продуктами местного производства, возрастает число уличных точек продажи и мест питания, поэтому важно соблюдение простых правил гигиены и безопасного обращения с пищей.

«Покупателям рекомендуется выбирать только надёжных продавцов и торговые точки, где соблюдаются все условия хранения и приготовления продуктов. Обращайте внимание на чистоту прилавков и посуды, на наличие упаковки и маркировки у готовой продукции», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там рекомендовали избегать покупки молока, молочных продуктов, а также мясных и рыбных изделий у непроверенных производителей.

«Для транспортировки используйте сумки или контейнеры с термоизоляцией и кладите продукты в холодильник как можно скорее. Овощи и фрукты, в том числе употребляемые без кожуры, следует тщательно промыть под проточной водой», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что готовые к употреблению блюда, непосредственно употребляемые на месте, должны быть горячими или храниться при безопасной температуре.

«Детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует избегать употребления сырой или недостаточно обработанной пищи, при сомнениях в качестве необходимо отказаться от покупки», — рассказали в Роспотребнадзоре.

При появлении симптомов кишечной инфекции таких как тошнота, рвота, повышенная температура, боли в животе или водянистый стул в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и не готовить пищу для других до полного выздоровления.

«Если есть уверенность, что заболевание связано с покупкой или употреблением конкретного продукта, следует сообщить об этом в территориальные органы Роспотребнадзора», — подчеркнули там.