Минобороны Польши «не готово» получить консультации от российской стороны, касающиеся инцидента с беспилотными летательными аппаратами, это похоже на провокационные действия, заявил Михаил Ульянов.
«Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?.. Минобороны РФ предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение», — написал он в Telegram.
Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене уточнил, что Варшава не планирует прояснять это «недоразумение».
Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что инцидент в Польше выгоден Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС. Он подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с польской стороной.