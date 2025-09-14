Пассажирский поезд эвакуировали из-за взрыва боеприпасов под Киевом

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Для атак использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники. Среди пораженных целей оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктур, военные аэродромы, а также склады вооружения и военной техники.