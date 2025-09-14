Покупатели квартир могут проверить наличие «лишнего» жильца из выписки из ЕГРН

По данным Кошелева, данные должны быть добавлены в ЕГРН в течение 5 дней по запросу собственника, проживающего или по судебному акту. При этом закон не наказывает за задержку подачи данных в ЕГРН, если нет случаев мошенничества: считается, что проживающие добровольно регистрируются для защиты своих прав.