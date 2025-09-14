Ричмонд
Покупатели квартир могут проверить наличие «лишнего» жильца из выписки из ЕГРН

Россияне смогут проверять наличие «посторонних» при покупке квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в беседе с ТАСС, что покупатели жилья в России теперь имеют возможность проверять в выписке из ЕГРН наличие зарегистрированных прав проживания в приобретаемой недвижимости.

Кошелев пояснил, что в ряде случаев члены семьи собственника жилья вправе через судебные инстанции закрепить за собой право проживания в квартире, даже не являясь её владельцами. Ранее покупатели недвижимости могли не располагать этими сведениями, поскольку подобные данные не фиксировались в ЕГРН.

«Новый закон, который вступил в силу с 1 сентября, решает эту проблему. Он четко определяет, кто из бывших или нынешних членов семьи может иметь право пользоваться квартирой», — пояснил депутат.

По данным Кошелева, данные должны быть добавлены в ЕГРН в течение 5 дней по запросу собственника, проживающего или по судебному акту. При этом закон не наказывает за задержку подачи данных в ЕГРН, если нет случаев мошенничества: считается, что проживающие добровольно регистрируются для защиты своих прав.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой повысить надбавку к пенсии до уровня МРОТ с 80 лет.