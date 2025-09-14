Врач назвала «золотые» правила защиты мозга от деменции

Деменция — одно из самых серьезных заболеваний пожилого возраста. Старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак назвала KP.RU «золотые» правила защиты от болезни.
— Исследователи подсчитали: если полностью убрать все факторы риска, можно снизить распространенность деменции на 45%. То есть почти вдвое, — пояснила специалист.
Так, в детстве и юности на будущее здоровье мозга больше всего влияет качество образования. Чем больше знаний и навыков получает человек, тем прочнее его когнитивный резерв — защита нервной системы от разрушений.
В возрасте от 45 до 65 лет основное внимание стоит уделять уровню холестерина, физической активности и отказу от вредных привычек. Считается, что именно в этот период образ жизни играет решающую роль.
— У людей с тугоухостью риск деменции повышается в несколько раз. Возможно, так происходит потому, что мозг лишается важного источника информации, необходимой для полноценной работы, — звуков, — отметила врач.
А вот после 65 лет недостаток социальных контактов, жизнь рядом с автострадой или несвоевременная коррекция проблем со зрением заметно увеличивают угрозу деменции. Как подчеркнула Чердак, прогулки на свежем воздухе и общение помогают мозгу дольше оставаться молодым.