В России не будут вводить новые предметы в школьные программы: что известно

Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. По его словам, обязательная программа уже выстроена так, чтобы формировать у детей широкий кругозор.
Кравцов отметил, что пока не планируется расширять перечень, так как в основу положены фундаментальные предметы — «математика», «русский язык», «литература» и другие базовые дисциплины.
Он добавил, что предметы, которые не выступают на Едином государственном экзамене, например «труд», остаются в программе, но изменения в перечне в настоящее время не предусмотрены.
«Единая система помогает нам планировать кадровую политику, готовить учителей и разрабатывать учебные материалы и учебники», — сказал глава Минпросвещения РФ.
Ранее в Министерстве просвещения России определили точное время на изучение каждого предмета. Уточняется, что составлено поурочное планирование.
В Госдуме тем временем предложили предоставить учителям и врачам такой же статус и льготы, как у государственных служащих.