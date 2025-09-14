Ричмонд
В России не будут вводить новые предметы в школьные программы: что известно

Кравцов: Минпросвещения не планирует вводить новые школьные предметы.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. По его словам, обязательная программа уже выстроена так, чтобы формировать у детей широкий кругозор.

Кравцов отметил, что пока не планируется расширять перечень, так как в основу положены фундаментальные предметы — «математика», «русский язык», «литература» и другие базовые дисциплины.

Он добавил, что предметы, которые не выступают на Едином государственном экзамене, например «труд», остаются в программе, но изменения в перечне в настоящее время не предусмотрены.

«Единая система помогает нам планировать кадровую политику, готовить учителей и разрабатывать учебные материалы и учебники», — сказал глава Минпросвещения РФ.

Ранее в Министерстве просвещения России определили точное время на изучение каждого предмета. Уточняется, что составлено поурочное планирование.

В Госдуме тем временем предложили предоставить учителям и врачам такой же статус и льготы, как у государственных служащих.