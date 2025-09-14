Хабаровчан зовут присоединиться к акции «Вода России»

Жителей Хабаровска в субботу, 20 сентября, приглашают принять участие во всероссийской экологической акции «Вода России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», горожанам предлагают привести в порядок береговую линию реки Амур в районе завода «Дальдизель» — импровизированный субботник начнётся в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут организаторы.
По информации пресс-службы регионального министерства природных ресурсов, всероссийская акция «Вода России» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
— Что касается экологической повестки, то сегодня в стране и в регионе происходят колоссальные изменения, в том числе и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Жители края это видят и поддерживают, что показывает и тот рост числа участников экологических акций, который мы видим в последнее время, — сказал глава ведомства Александр Леонтьев.
Напомним, что в Хабаровском крае акция «Вода России» в 2025 году стартовала в апреле. За пять месяцев она объединила 2,5 тысячи человек. Экодобровольцы провели на территории региона 94 мероприятия. Общая протяженность очищенных от мусора берегов водных объектов составила 66 км, собрано и вывезено 343 куб. метров мусора.