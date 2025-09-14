Хабаровчан зовут присоединиться к акции «Вода России»

— Что касается экологической повестки, то сегодня в стране и в регионе происходят колоссальные изменения, в том числе и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Жители края это видят и поддерживают, что показывает и тот рост числа участников экологических акций, который мы видим в последнее время, — сказал глава ведомства Александр Леонтьев.