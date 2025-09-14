Польша отказалась от консультаций с РФ по инциденту с беспилотниками

Министерство обороны Польши отказалось от предложенных Россией консультаций по инциденту с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
По словам Ульянова, польская сторона «не готова» к диалогу, что, по его мнению, может свидетельствовать о провокации или недоразумении, которое Польша не желает прояснять. Дипломат задался вопросом о цели дестабилизации ситуации в Польше с помощью «19 безоружных беспилотников», отметив, что выводы о причастности России к этому уже были сделаны Варшавой.
— Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? Много элементарных вопросов без ответов, — написал Ульянов.
Он подчеркнул, что подробности инцидента пока остаются неизвестными, что делает поспешные выводы польской стороны особенно необоснованными.
10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.